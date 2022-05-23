انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء وضمك، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي.

الفيحاء وضمك يتعادلان:

وفي بداية المباراة، أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ممرًّا شرفيًّا للاعبي الفيحاء بمناسبة تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأت مباراة الفيحاء وضمك المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع وإهدار اللاعبين للفرص أضاع فرصة هز الشباك.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك وتحقيق الفوز على ملعبه، فيما يواصل ضمك محاولاته وخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة الفيحاء وضمك اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز الخامس بـ33 نقطة.