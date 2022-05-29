انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي.

الهلال ضد أبها:

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسدد ماثيوس بيريرا كرة قوية، تصدى لها حارس المرمى عبدالعالي المحمدي، ومرت تسديدة ميشيل ديلغادو بجانب القائم.

وأطلق صالح العمري تسديدة قوية، إلا أن محمد البريك أبعدها، ومرت تسديدة بيريرا بجانب القائم عند الدقيقة 19، ولعب ديلغادو رأسية مميزة عند الدقيقة 22، ولكن أبعدها دفاع أبها بنجاح.

واستمرت المحاولات من الفريقين أملًا في تسجيل هدف، وتألق عبدالعالي المحمدي وأنقذ مرماه من تسديدة قوية لياسر الشهراني عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتعادل الهلال ضد أبها بدون أهداف.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 34 نقطة.