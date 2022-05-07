انتهت مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون- قبل قليل- بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون:

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، دون إحراز لأي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحصل البلجيكي روميلو لوكاكو على ركلة جزاء، سددها اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بنجاح في الدقيقة الـ56.

وبعدها بدقيقتين تمكن لوكاكو من إضافة الهدف الثاني لـ تشيلسي بقدمه اليمنى في الدقيقة الـ58.

وخلال مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون، لم ييأس فريق وولفرهامبتون حيث قاتل من أجل إحراز هدف تقليص الفارق، وهو ما تحقق في الدقيقة الـ80، عبر البرتغالي ترينكاو.

ثم كانت المفاجأة بإضافة هدف التعادل لفريق وولفرهامبتون عبر اللاعب كونور كودي بالدقيقة التسعين.

وبعد التعادل، أصبح رصيد تشيلسي 67 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد وولفرهامبتون 50 نقطة في المركز الثامن.

رجل أعمال أمريكي يمتلك تشيلسي:

وفي سياق آخر، أصبح رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي قريبًا من امتلاك نادي تشيلسي خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش.

وكشف نادي تشيلسي في بيان له أن انتقال أسهم النادي اللندني لرجل الأعمال الأمريكي بويلي سيكون في نهاية شهر مايو الجاري، كما سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد.

وسيكون تشيلسي على مقربة من حقبة جديدة مع رحيل أبراموفيتش الذي كان يملك النادي منذ عام 2003.