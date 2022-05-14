قررت النيابة المصرية حبس سائق التوك توك الذي جمع مئات الملايين من المواطنين لتوظيفها ثم هرب.

وأمرت السلطات المصرية، بحبس السائق المتهم مع اثنين آخرين لاستيلائهم بطرق احتيالية على أموال مواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص في أسوان، بعد أن شغلت قصته آلاف المصريين.

وذكرت النيابة أنها تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من مجني عليهم ضد سائق توك توك يدعى مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك.

حبس سائق التوك توك

وكشفت أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تأكدت من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفادت باستيلاء المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، وتوزيع أرباحها عليهم، موضحة أن المتهم استولى على ما يزيد على 9 ملايين جنيه، ثم بدأ التهرّب من سداد الربح الذي وعد المواطنين به، أو رد الماشية إليهم.

ضبط وإحضار المتهم

وبعدما عاينت مزرعة يملكها أمرت بالتحفظ على عدد 447 ماشية ضُبطت بها، وذلك بعدما تلقت ما يفيد بتحرير ما يزيد عن 800 بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم نفسه، فأمرت بضبطه وإحضاره وحبسه 4 أيام احتياطيًّا.

يذكر أن محافظة أسوان جنوب البلاد كانت شهدت قيام سائق توك توك بجمع ما يقارب ملياري جنيه من مواطنين في قرية البصيلية، واعداً إياهم بتوظيفها مقابل أرباح مغرية إلى أن انكشف أمره.