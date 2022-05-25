أعلنت تداول السعودية عن تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني.

تفاصيل القرار:

وقالت تداول عبر بيان على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، إن تعليق تداول السهم يأتي نظراً لعدم التزام شركة الصقر للتأمين التعاوني بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 2022/03/31م (ثلاثة أشهر) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

كما يأتي القرار استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

استئناف تداول السهم:

وتابعت تداول أنه يستأنف تداول سهم الصقر للتأمين التعاوني لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 25/10/1443هـ الموافق 26/05/2022م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأربعاء 23/11/1443هـ الموافق 22/06/2022م.

ولفتت إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس 24/11/1443هـ الموافق 23/06/2022م حتى إعلان الشركة عن القوائم المالية.