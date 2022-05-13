أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية اعتبارًا من هذا اليوم إلى يوم الاثنين الموافق ١٦ مايو 2022م في جميع مناطق المملكة، نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفاة الشيخ خليفة:

وانتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الجمعة 13 مايو.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت مساء اليوم تأجيل حفل الليلة للفنان كاظم الساهر والفنانة زينة عماد ضمن مهرجان الغناء بالفصحى، وذلك بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنها ستعلن قريبًا عن الموعد الجديد، كما ستوافي الجمهور بآلية استرجاع مبلغ التذاكر لمن يرغب بذلك.