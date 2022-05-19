حرص الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على الرد على خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعد اتهامات الأخير له.

وحسم النجم الفرنسي، قراره النهائي برفض التجديد للفريق الباريسي، والانتقال لريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في ظل نهاية عقده مع نادي عاصمة الأنوار.

وكان رئيس برشلونة، اتهم مبابي بأنه يريد نيل راتب خرافي لينضم إلى البارشا، رغم رغبة اللاعب في الانتقال لـ ريال مدريد، لترد عائلة مبابي وتنفي هذه الأحاديث.

وقال لابورتا: “مبابي لم يحقق دوري الأبطال ويطلب راتب سنوي من 40 إلى 50 مليون يورو، لو برشلونة أراد ضمه فسوف نتراجع فورًا”.

يذكر أن كيليان مبابي كان انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.