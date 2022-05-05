قالت قناة CNBC صباح اليوم الخميس، إن رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، سيتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، حالما تتم صفقة استحواذه على المنصة البالغ قيمتها 44 مليار دولار.

وأكدت الشبكة الإخبارية أن الملياردير سيشغل هذا المنصب لفترة مؤقتة تستمر لبضعة أشهر بعد الاستحواذ، ومع ذلك لم ترد تفاصيل عن أدواره المتعلقة بهذا المنصب بعد.

وجاءت تلك الأخبار بعد فترة وجيزة من الكشف عن أن أغنى رجل في العالم لديه 18 مستثمرًا يقومون بجمع أكثر من 7 مليارات دولار من الأسهم للمساعدة في تمويل استحواذه.

وفي بيان يوم الخميس، قال ماسك إن الشريك المؤسس لشركة أوراكل، واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات، لاري إليسون، سيستثمر مليار دولار في شراء الـ 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعي.

كما تلقى ماسك أيضًا استثمارات في الأسهم من مستثمرين من بينهم شركة سيكويا كابيتال العملاقة بقيمة 800 مليون دولار، وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول بقيمة 250 مليون دولار.

ويواصل ماسك إجراء محادثات مع حاملي أسهم تويتر الحاليين، بما في ذلك رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في عملية الاستحواذ المقترحة.

وكان قد أجرى ماسك محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة حول الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على تويتر وتقييد قدر أقل من ثروته في الصفقة.

وقفز سهم تويتر إلى 50.17 دولارًا أمريكيًا للسهم في فترة ما قبل التداول يوم الخميس بعد إعلان إيلون ماسك، وقد وافق قطب التكنولوجيا على شراء تويتر مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

ثروة إيلون ماسك

وتُقدر فوربس ثروة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بنحو 245 مليار دولار، ومعظم ذلك المال مرتبط بأسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.