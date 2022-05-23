تفاعل عدد كبير من المواطنين مع تغريدة عن مواطن يعاني من السمنة المفرطة، حيث وصل وزنه لـ 200 كيلوجرام؛ ما ساهم في توفير علاج فوري له.

وبدأت الحكاية عندما تداول مغردون تغريدة تدعو لتوفير علاج لحامد البالغ من العمر 20 عامًا، حيث تفاعل معها الكثيرون في غضون ساعات من نشرها عبر وسم علاج حامد.

تفاعل مع حامد:

وتجاوب مع التغريدة العديد من الأطباء، ومنهم استشاري جراحة السمنة الدكتور عائض القحطاني، الذي طلب التواصل معه.

في حين تكفلت شركات سياحة بمصاريف التنقل والرحلات العلاجية، خصوصًا أنه يقيم في منطقة جازان، وهو يتيم الأب والأم.

كما تفاعل عدد من المشاهير وفاعلي الخير بالمبالغ المالية له.

محاولات فاشلة:

وذكر الشاب أنه حاول التخفيف من وزنه عدة مرات، إلا أنه فشل في جميع محاولاته، مبينًا أنه وصل الآن إلى حد الصعوبة في السيطرة على النوم وعدم القدرة على المشي بشكل سليم؛ كون زيادة الوزن أثرت على قدمه اليمنى.

وأبدى شكره للأطباء الذين بادروا لمساعدته، كما خص بالشكر جميع من تفاعل مع قصته وساهم في علاجه مع التكفل بمصاريف السفر؛ كونه بمنطقة جازان.