بعد ساعات من نشرها صورة لها في المستشفى نشرت الفنانة شوق الهادي تغريدة أثارت قلق المتابعين حول حالتها الصحية.

وكتبت الهادي عبر تويتر :” لا سند لك إلا نفسك إيـاك أن تميل ” ما أثار حالة من الخوف عليها من قبل جمهورها الذي كان قد أبدى تعاطفه معها بعد نشر صورتها على السرير الأبيض.

صورة من المستشفى

وكانت الهادي نشرت عبر حسابها في سناب شات صورة لها في المستشفى وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء. وأظهرت الصورة جزءا من ذراعها وقد اتصلت به أنابيب وخراطيم متصلة بمحاليل علاجية.

من هي شوق الهادي

اسمها بالكامل شوق سعد فرحان هادي من مواليد 3 ديسمبر 1996، نشأت في الكويت وتحمل جواز سفر أوروبياً، وهي أخت فرح الهادي.

تزوجت في عام 2015 من شاب كويتي لكنها انفصلت عنه في نهاية العام 2017 بعدما ادعت بأنهُ يقوم بضربها وإذلالها وإهانتها وفي 5 نوفمبر 2020، تُوفي طليقها بعد حادث دراجة نارية في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة.