نشر رجل الأعمال إيلون ماسك تغريدة عبر منصة تويتر، ولكن التغريدة اتسمت بالغموض حيث قال فيها “في حالة موتي في ظروف غامضة، فإن من الجيد معرفة ذلك” والتي تسببت في حالة من الجدل.

تغريدة ماسك

ولم يوضح ماسك قصده أكثر، وأي معرفة يقصد هل يقصد معرفة موعد موته أو معرفة الطريقة التي سيموت بها.

متى ستموت؟

فيما قال أحد المغردين المعارضين لأفكار ماسك والذي ذكّر إيلون ماسك بوفاته قبل أيام -وذلك عبر تغريدة خاصة كتبها في صفحته وحينها انهالت عليه الانتقادات من كل حدب وصوب- بأن السؤال ليس (إن مت) وإنما (متى ستموت).

يذكر أن إيلون ماسك يعد أقوى رجل أعمال في العالم ويملك الحصة الأكبر في أهم الشركات والمؤسسات العالمية في عدة مجالات.