عندما بدأ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، كان رجل الأعمال إيلون ماسك أول رئيس تنفيذي لشركة متعددة الجنسيات تدعم أوكرانيا.

هذا ولم يكتف إيلون ماسك باختيار كييف فحسب، بل أرسل أيضاً أجهزة ستارلينك التي قدمت إنترنت مجانياً عبر الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا، ما سمح لحكومتها ومواطنيها بالبقاء على اتصال بالعالم الخارجي وسط القصف الروسي للبلاد.

كما تساعد الخدمة التي قدمها إيلون ماسك السلطات الأوكرانية في حرب الاتصالات ضد موسكو. كما سبق وتحدى ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنزال ضده في مباراة على أن يحصل الفائز على أوكرانيا!

دعم إيلون ماسك لأوكرانيا يغضب روسيا

ولكن دعم أوكرانيا تسبب لماسك بانتقادات من بعض الموالين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يبدو أن الانتقادات تحولت إلى تهديد لحياة الملياردير، الذي نشر مؤخراً على حسابه على تويتر رسالة من ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية Roscosmos، والتي كتب فيها: “شهادة رئيس أركان اللواء 36 البحري للقوات المسلحة الأوكرانية، العقيد ديمتري كورميانكوف، الذي تم القبض عليه، أوضحت أن معدات شركة Starlink الفضائية التابعة للملياردير إيلون ماسك قد تم تسليمها إلى المقاتلين النازيين عبر القوات المسلحة الأوكرانية إلى ماريوبول بطائرات هليكوبتر عسكرية”.

وأضاف: “وفقاً لمعلوماتنا، فإن تسليم ونقل صناديق المعدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لاستقبال ونقل الإنترنت من Starlink تم بواسطة البنتاغون”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “The street”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

تغريدة غامضة من إيلون ماسك

لذلك خلص إلى أن “إيلون ماسك متورط في إمداد القوات الفاشية في أوكرانيا بالاتصالات العسكرية”، كما تضمنت الرسالة: “ولهذا عليك أن تجيب كرجل راشد، يا إيلون ماسك، بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها الظهور بمظهر الأحمق الذي لا يعلم شيئا”.

ويبدو أن إيلون ماسك يأخذ هذه “التهديدات” على محمل الجد. وكتب الملياردير تغريدة غامضة قال فيها: “إذا مت في ظروف غامضة، فتسرني معرفتكم”. وفي تغريدة سابقة، تساءل عن استخدام روغوزين لكلمة “نازي”.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك : “كلمة” نازي “لا تعني ما يبدو أنه يعتقد أنها تعنيه”.

وبعد ساعات قليلة من هذه التغريدات، نشر إيلون ماسك تغريدة أخرى وعد فيها ببذل قصارى جهده للبقاء على قيد الحياة، وقال “آسف! سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة”.