نشرت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، تغريدة مؤثرة بشأن الوضع الصحي لزوجها، متأثرة بغيابه.

تغريدة العتيبي

وكتبت العتيبي في تغريدتها: “ما أعرف أفرح بدونك؛ ليتك معي”. وتفاعل متابعو عائدة العتيبي مع تغريدتها متمنين الشفاء لعاجل لخالد سامي، فردت منال الحربي: “الله يفرج همك ويبشرك بما يسرك عليك بالصبر والدعاء والصدقة بنية الشفاء .” بينما كتب عبدالعزيز بن حمود العريدي: “هذا حال الدنيا… عليكم بالصبر”. كما ردت عفاف راضي اللحياني، كاتبة: “الله يتمم عليه عافيته، وتفرحون باللي يسركم سوى”.

حالة خالد سامي

وكان تركي نجل الفنان السعودي، قد نشر صورة جديدة لوالده على السرير الأبيض، داعيًا له بالشفاء بسبب شعوره بالألم لعدم رده عليه. وقال في تغريدة: “يا الله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ما تسمع رد”.

وقد تدهور الوضع الصحي للفنان خالد سامي منذ مطلع يناير الماضي ما تسبب في نقله للرعاية المركزة، بسبب توقف عضلة القلب إثر مضاعفات حالته المرضية.

يشار إلى أن الفنان السعودي خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة “طاش ما طاش” و ”شباب البومب”، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.