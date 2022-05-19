هاجمت الكاتبة الصحفية تغريد الطاسان، ما وصفته الممارسات الغوغائية واللا أخلاقية التي تصدر من بعض مشهورات السوشيال ميديا من التعري والسفور والإساءة للوطن والمواطن، مشددةً على ضرورة محاسبة كل من تصدر منه تجاوزات.

تقديم الوهم:

وقالت الطاسان في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “بين تقديم الوهم لشبابنا، والتغرير بهم لترك وظائفهم من أجل ثروات خرافية وبين الاستعراض بالأجساد ونشر إيحاءات غير مقبولة على الشواطئ والمنتجعات الخارجية.. وبين تشويه سمعة المجتمع السعودي وتقديره للمرأة من باب البر، متسائلة؛ مشاهير الفلس إلى أين.

إسفاف مشاهير الفلس:

وتابعت في تغريدة ثانية “إسفاف ‫مشاهير الفلس، وانحطاط تصرفاتهم وتماديهم خارج الحدود أمر يخصهم.. فإن لم تستح فافعل ما شئت.

وحذرت الكاتبة من جرم الإساءة للوطن، وقالت: “ولكن أن تزج باسم وطنك وأنت تنتقص من الدولة التي تتبطح على شواطئها وتسبها وأنت مستمر بممارسة تفاهاتك من باب خفة الظل والحرية الخاطئة”.

وقفة صارمة:

كما ختمت تغريداتها بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك وقفة صارمة مع تجاوزاتهم المنشورة.