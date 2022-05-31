عاقبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء، زائرة عربية، بغرامة مالية تقدر بـ 400 ألف ريال لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية.

وقالت الهيئة، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنها أصدرت بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة، غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، وذلك لمخالفتها نظامي الإعلام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية.

المخالفات المرصودة على الزائرة العربية

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة على الزائرة المعلنة في حساب “سناب شات“، تتضمن مخالفة نظام مكافحة التدخين، ومخالفة نظام التجارة الإلكترونية، وممارسة العمل التجاري بدون رخصة.

واتخذت الهيئة مع المعلنة المخالفة عدة إجراءات، فأحالتها مع المنشأة التجارية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، التعميم بمنع التعامل معها، ودفعها غرامة قدرها 400 ألف ريال.