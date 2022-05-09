روى الفنان طلال السدر تفاصيل نجاته من حادث مروري مروع تعرض له بسيارته تسبب في دخوله غيبوبة لقرابة الربع ساعة قبل أن يستعيد وعيه.

الدخول في غيبوبة بسبب التصادم

وقال الفنان طلال السدر، في تغريدة عبر حسابه في “تويترط، إن عناية ورحمة الله هي من أنقذته من هذا الحادث الذي تسببه في دخوله غيبوبة استمرت لـ15 دقيقة على إثر التصادم.

اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنه

ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة اثر اصتدامي في ال air bag و الديريكسون

ثم بعد رحمة الله وحدة

شاهدت ابي رحمة الله عليه و جدي رحمة الله عليه يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله

الحمدلله وحده لا شريك له pic.twitter.com/0ERvwEQtn4 — طلال السدر (@TAlsider) May 6, 2022

وأضاف طلال السدر “بعد رحمة الله أنقذني من الموت أبوي وجدي الله يرحمهما ويسكنهما الجنة، ذهبت في غيبوبة لمدة 15 دقيقة إثر اصطدامي في الـ air bag و الديريكسون”.

تفاصيل الحلم أثناء الغيبوبة

وروى الفنان طلال السدر تفاصيل الحلم الذي شاهده خلال الغيبوبة التي مر بها بسبب الحادث، وقال “شعرت بمساعدة كل من والدي وجدي من أجل إخراجي من السيارة عقب الحادث”.

وتابع طلال السدر ، أنه شعر بعودة الحياة إليه وتنفسه بشكل طبيعي، قائلا “ثم بعد رحمة الله وحده شاهدت أبي رحمة الله عليه، وجدي رحمة الله عليه، يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوة والحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الفنان طلال السدر حيث هنأوه بالخروج سالماً من هذا الحادث المروري المروع.