نشر العديد من المغردين تفاصيل جديدة حول امرأة كانت تتعرض للضرب والتعنيف وتم تداول قصتها تحت وسم معنفة الموسم عبر موقع تويتر خلال الساعات الماضية.

قصة معنفة الموسم

وكان العديد من المغردين أرسل إشارات إلى مركز بلاغات العنف الأسري حول تعرض الفتاة للتعنيف من قبل والدها. ولم تحدد المعلومات المتداولة عمر الفتاة، لكن اتضح في وقت لاحق أن والد الفتاة متوفى وأنها كانت تعنف من قبل زوجها بحسب المعلومات المحدثة التي تم تداولها في تويتر.

وتباينت ردود الفعل حول المقطع المتداول ما بين مستنكر للعنف والضرب والتعنيف وما بين مستنكر لعملية التصوير وتوثيق كل ما يتعلق بحياتنا الخاصة ونشر ذلك على مواقع التواصل.

الأطفال هم المتضررون

وحذر البعض من تأثير الخلافات العائلية على الأطفال حيث أنهم هم الفئة الأكثر تضررًا من الخلافات الأسرة والتعنيف والمشادات بين الأب والأم.

وقالت إحدى المغردات: “قبل يومين جار لنا يعنف زوجته وزوجته تصرخ بالشارع الناس كلهم طلعوا يفرقون بينهم.. أنا ما غبني إلا أطفالهم كان يحطون يدهم على أذنهم ما يبون يسمعون أصوات أمهم وأبوهم بتهاوشون”.

العنف الأسري يطلب المزيد من المعلومات

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد تفاعل مع العديد من الشكاوى التي وصلته عبر تويتر طالبًا المزيد من المعلومات حول الحالة.

وقال المركز في معرض رده على التغريدات المتداولة والتي تمت الإشارة إليه فيها: “أختي الكريمة، متواجدون لحمايتكم ومساعدتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.