يفكر نادي النصر في التعاقد مع المدرب السويسري لوسيان فافر المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعمل العالمي على التعاقد مع مدرب بديل للأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني الحالي لأصفر الرياض بعد نهاية الموسم الحالي.

عرض النصر مرفوض

وكشفت تقارير عن أن عرض أصفر الرياض للمدرب فافر وصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب، لكن المدرب السويسري رفض العرض وكذلك النادي السويسري الذي يدربه حاليًا بحسب ما ذكره الصحفي فلوريان بليتنبرج مراسل سكاي سبورت ألمانيا.

يذكر أن النصر كان فكر في التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، لكن الأخير تولى رسميًا تدريب نادي فنربخشة التركي.

وكان أصفر الرياض تعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق أمس السبت في دوري المحترفين.