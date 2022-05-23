قال رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نجا من محاولة اغتيال وقعت قبل شهرين اثنين، أي في منتصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأورد بودانوف لصحيفة Ukrayinska Pravda الأوكرانية، تفاصيل تلك المحاولة قائلًا إن محاولة الاغتيال جاءت بعد دخوله أوكرانيا، وكانت على يد أشخاص من منطقة القوقاز، التي تضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأجزاء من جنوب روسيا.

وتابع: محاولة الاغتيال الفاشلة تلك حدثت منذ حوالي شهرين، ولم يتم الإعلان عنها من موسكو حتى لا تؤثر على معنويات الشعب الروسي في وقت حرج.

ولفتت صحيفة Pravda أنه في وقت قريب من محاولة الاغتيال المزعومة تلك، شوهد فلاديمير بوتين وهو يحمل حقيبته النووية في جنازة، وهي حقيبة يمكنها شن هجوم عن بعد، الأمر الذي قد يدل على مخاوفه من محاولة اغتيال.

تهديد بريطاني مباشر لـ فلاديمير بوتين

وفي مارس، قال قائد سابق للجيش البريطاني في أفغانستان، الكولونيل ريتشارد كيمب، إن الناتو والحلفاء الغربيين لا يستبعدون احتمالية تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للاغتيال.

وحينها قال كيمب لصحيفة ذا ميرور: بوتين يمثل تهديدًا مميتًا، وقتله قد يكون غير مستساغ بالنسبة للبعض، لكنه قد يساعد في إنقاذ آلاف الأرواح، مضيفًا: ينبغي على الناتو النظر في جميع الخيارات لإزاحته من السلطة، ويشمل ذلك قتله.