أعلنت السلطات الأميركية، إحباطها محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في دالاس بتكساس، كان يخططها عنصر في تنظيم لداعش.

اغتيال جورج بوش

ونقلت إذاعة مونت كارلو، بيان النيابة العامة في أوهايو الذي أشار إلى أن شهاب أحمد شهاب (52 عامًا) متّهم بـمساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش، وأنه حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق.

كما أوضح البيان أن الشاب المتهم حاول مساعدة عراقي للدخول إلى الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ العملية.

جورج بوش والعراق

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وثيقة جاء فيها: “أرادوا قتل الرئيس الأسبق بوش لأنه برأيهم مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين” بعد تدخلّه العسكري في العراق الذي بدأ عام 2003″.

كما أشارت الوثيقة إلى أن المتهم أبلغ رجلًا ـ كان مخبرًا لمكتب التحقيقات ـ أنّ عنصرين سابقين في الاستخبارات العراقية كان يفترض أن ينفّذا عملية اغتيال بوش بمساعدة عناصر من تنظيم داعش ومجموعة تسمّى “الرائد”.

وأشارت مجلة فوربس الأمريكية إلى أن المشتبه فيه مواطن عراقي يوجد في الولايات المتحدة منذ سنة 2020، حيث تقدم بطلب لجوء ظل معلقًا.