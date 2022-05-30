شهدت السعودية قفزة هائلة في ترتيبها على مؤشر تنمية السياحة والسفر في المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد ارتفعت مكانتها من المرتبة 43 في عام 2019 إلى المرتبة 33 في عام 2021، وهو ثاني أكبر ارتفاع في التصنيف العالمي حيث تحسنت عبر جميع المؤشرات تقريبًا، فماذا يعني ذلك وما أهميته؟

ما هو مؤشر تنمية السياحة والسفر؟

يقيس مؤشر تنمية السياحة والسفر (TTDI) مجموعة العوامل والسياسات التي تمكن التنمية المستدامة والمرنة لقطاع السفر والسياحة، والتي بدورها تساهم في تنمية بلد ما.

ويعتبر المؤشر وثيق الصلة بالسعودية بشكل خاص لأنها حققت أعلى الدرجات من خلال التحسينات في 12 من أصل 17 مؤشر أداء رئيسي، بما في ذلك التحسن في بيئة الأعمال من المرتبة الـ 27 إلى الـ 10، بالإضافة إلى تحسن خدمات السياحة من المركز 47 إلى 40، وقد نالت أفضل تصنيف عالمي لإدارة ضغط الطلب وتأثيره، بحسب موفع Arabian Business.

تأثير ذلك على اقتصاد السعودية

تؤدي هذه النوعية من التقارير إلى ارتفاع النشاط السياحي وزيادة ثقة المستثمرين في المشاريع السياحية في المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النشاط السياحي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط إلى رفع الاقتصاد السعودي بنسبة 7% في عام 2022، متجاوزًا بذلك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

نتائج أبرز الدول العربية

وبحسب موقع آرابيان بيزنس، قال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن مؤشر تنمية السفر والسياحة يعيد بناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود، وكانت نتائج أبرز الدول العربية ما يلي: الإمارات هي الأفضل أداءً في المنطقة، السعودية حققت أكبر قفزة في التصنيف العالمي، بينما سجلت مصر ثاني أكبر نسبة تحسن في المؤشر بأكمله.