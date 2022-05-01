قالت عدة تقارير روسية وغربية إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يضطر إلى إجراء جراحة عاجلة تتعلق بإزالة ورم خبيث في معدته، حيث نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر في الكرملين إنه خلال وقت العملية سيسلم سلطاته إلى السياسي الروسي الفذ نيكولاي باتروشيف.

مهندس العملية العسكرية في أوكرانيا

وبحسب ما ورد سيرشح بوتين، رئيس خدمة الأمن الفيدرالي السابق، أحد فروع الـ KJP، نيكولاي باتروشيف، 70 عامًا، للسيطرة على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث إنه المهندس الرئيسي لاستراتيجية الصراع حتى الآن، وهو الذي شجع بوتين على استكمال مخططاته.

خطوة مفاجئة من بوتين

وستكون مثل هذه الخطوة مفاجئة لأنه بموجب الدستور، يجب أن تنتقل السلطة فقط إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، لكن بوتين أوضح لباتروشيف أنه يعتبره الشخص والصديق الوحيد الموثوق به في السلطة.

وظهرت تلك التقارير لأول مرة على قناة General SVR، والتي قالت إنها استقت معلوماتها من شخصية عسكرية سابقة رفيعة المستوى في الكرملين، مؤكدة على أن بوتين يعاني من سرطان المعدة منذ 18 شهرًا.

وكان من المقرر إجراء الجراحة في النصف الثاني من شهر إبريل، لكن تم تأجيلها، وقال المصدر إنه لن يتم إجراؤها قبل إحياء ذكرى يوم النصر لروسيا في الحرب العالمية الثانية في الميدان الأحمر في 9 مايو.

وتأتي هذه الأخبار وسط تكهنات بأن بوتين سيعزز من تواجده في أوكرانيا يوم 9 مايو ويأمر بتعبئة جماعية للرجال في سن التجنيد.

وقالت القناة الروسية: يتم مناقشة خضوع بوتين لعملية جراحية وتحديد موعد لها، ويبدو أنه لا يوجد إلحاح معين يقوده إلى إجراء طارئ، لكن في الوقت نفسه فإنه لا يمكن تأجيل الجراحة أيضًا.

وتابع التقرير: مع ذلك، لم يمنح بوتين موافقته ولم يتم الاتفاق على تاريخ العملية، ومن جهة أخرى، فلطالما نفى الكرملين بشدة أن الرئيس الروسي يعاني من أي مشاكل طبية مؤكدًا على أنه يتمتع بصحة جيدة.