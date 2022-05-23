عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر، بحضور كل من اعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية يوم الاثنين 23/ 5/ 2022م، وبحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سالم الزهراني.

تفاصيل الاجتماع:

وبدأ الاجتماع بكلمة ألقاها المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية رحب فيها بالأستاذ سالم الزهراني ممثل الوزارة وبأعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما أعرب عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية التي تعيش نهضة كبيرة على صعيد الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي، ثم ألقى سالم الزهراني ممثل الوزارة كلمة على الحضور أشاد فيها بجهود الجمعية ودورها في تحسين جودة حياة الأسرة من خلال مبادرتها ومشاريعها النوعية.

فيلم مصور:

كما استعرضت الجمعية فيلمًا مصورًا لأداء الجمعية للعام 2021م يعرض تجارب بعض من مستفيدين الجمعية وتجربتهم في الاستفادة من خدمات الجمعية وأثرها على حياتهم.

كذلك استعرض محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة بيانات تقرير أداء العام 2021م المعتمد من قبل لجنة التدقيق والحوكمة، كما استعرض آل رضي إنجازات الجمعية خلال العام، حيث تمكنت الجمعية من تقديم 193,592 خدمة متكررة لـ 62,040 مستفيدًا مباشرًا، وحصدت المركز الثاني في جائزة الملك خالد للتميز فرع المنظمات غير الربحية سجلت الجمعية أعلى أداء لها منذ عام نسبة الى المشاركات السابقة مسجلة 180 نقطة مقارنة بـ147 لعام 2017م.

كما حصدت الجمعية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوي الوطن العربي في فئة المؤسسات الكبيرة. وأشار آل رضي إلى أن الجمعية تشغل وتشرف على 13 مشروع إسناد حكومي فازت بها الجمعية لخبرتها الطويلة وريادتها في مجال التنمية الأسرية وأتمتة العمليات ووجود منهجية واضحة لإدارة المشاريع.

بيانات وتقارير:

وقدم فايز الحربي المشرف المالي للجمعية بيانات التقرير والتحليل المالي معتمدة من مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية للعام 2021م، حيث بلغت نسبة البرامج والأنشطة 86.3%، وبلغت نسبة المصروفات العمومية 8%، وبلغت نسبة مصروفات تنمية الموارد المالية 2%، وبلغت نسبة الإهلاك السنوي 3.7% من إجمالي مصروفات الجمعية للعام 2021م.

واستعرض للحضور وليد الطويل نائب رئيس لجنة التدقيق والحوكمة تقرير أداء اللجنة للعام 2021م ومهام وأهداف اللجنة وآليتها لتدقيق البيانات وشواهد تقارير الأداء.

وأوضح الطويل نتائج أعمال اللجنة التي صدر عنها ٤ تقارير أداء لجمعية المودة تم اعتمادها و13 توصية تم إصدارها خلال العام 2021م تمكنت الجمعية من تنفيذ92% منها.

وقدم خالد قامة رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد البشرية تقرير أداء اللجنة وغرف بها وبأعضائها ومهامها وأهدافها، كما استعرض نتائج اللجنة التي قدمت 16 توصية تم تنفيذ 81% حتى الآن.

واستأنف محمد آل رضي استعراض ملخص الخطة التنفيذية للعام 2022م وأهم مستهدفاتها من خلال 15 مبادرة وأبرز النتائج المتوقعة وأثرها المتوقع، كما قدم آل رضي آخر مستجدات قضايا التركيز الإستراتيجي وسير عمل مشاريع الجمعية وبرامجها وما يستجد من أعمال للجمعية.