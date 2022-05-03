أفاد تقرير جديد اليوم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لديه ولدان سريان من لاعبة الجمباز ألينا كابيفا، وقد ولد الطفل الأول في سويسرا وسط إجراءات أمنية مشددة عام 2015، بحسب مصدر مرتبط بطبيبة التوليد التي كانت حاضرة عند الولادة.

أما الابن الثاني، فقد وُلد في موسكو عام 2019 مع نفس الطبيبة التي سافرت إلى روسيا خصيصًا من أجل الولادة، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة صنداي السويسرية.

وبحسب التقرير، لم يتحدث فلاديمير بوتين عن أولاده أبدًا في أي مناسبة، ولم يكن حاضرًا عند ولادة أي منهما، ولكن من شأن ذلك أن يجعل السيدة لينا هي السيدة الأولى السرية لروسيا.

وفي عام 2016 عندما سُئل بوتين: هل لديك مشروع للزواج؟، فأجاب: كوني رجل محترم، عليّ القيام بذلك عاجلًا أم آجلًا، لكنه منذ ذلك الحين لم يعلن عن زواجه رسميًّا بعد من ألينا، ومع ذلك فهي تظهر في المناسبات العامة العلنية، بخاتم زواج، كان آخر تلك المناسبات في معرض أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في موسكو.

وقالت صحيفة ذا صن السويسرية: إن مصدرها هو صديق شخصي وقريب من ألينا كما أنه تربطه علاقة صداقة مع طبيبة التوليد، وهو أيضًا يعرف فلاديمير بوتين شخصيًّا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو شخص يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية.

وذكرت الصحيفة أن طبيبة التوليد حافظت على علاقة ثقة مع بوتين عن طريق إبقاء الأمر برمته سريًّا للغاية.

بنات فلاديمير بوتين:

ويعرف العالم الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه ابنتان وهما ماريا، 37 عامًا، خبيرة في قطاع التكنولوجيا، وكاترينا، 35 عامًا، وهي خبيرة في الأمراض الوراثية النادرة عند الأطفال، وكلاهما من الزوجة الأولى لودميلا.

وظلت الاثنتان بعيدتين عن الإعلام لفترة طويلة من عمرهما، ولطالما انقسم الإعلام عما إذا كانت الاثنتان ابنتيه حقًّا أم لا، حيث تحمل كل منهما اسمًا ثانيًا مختلفًا، فهما في أوراق اعتمادهما الرسمية كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، وفي مقابلة أجراها بوتين في 2020 قال: إنه لا يريد الإعلان عن أي معلومات حول عائلته لدواع أمنية، ولم يقر أبدًا في أي مناسبة أنهما ابنتاه.

ومع ذلك تمت معاقبة الفتاتين من قبل الغرب على أثر الصراع الروسي الأوكراني، وتمت معاقبة أيضًا ابنته الثالثة لويزا روزوفا، 19 عامًا، وهي ابنة المليونيرة سفيتلانا كريفونوجيخ، 45 عامًا، وهي مالكة جزئيًّا لبنك روسي كبير، وهي واحدة من أغنى النساء في البلاد وتقدر ثروتها المالية والعقارية بنحو 74 مليون جنيه إسترليني.

السيدة الأكثر غموضًا وسرية في روسيا:

واستطرد التقرير السويسري بقوله: يُعتقد على نطاق واسع أن السيدة الأولى غير الرسمية لروسيا، ألينا كابيفا، هي واحدة من أكثر النساء غموضًا وسرية في روسيا، ولا تظهر لاعبة الجمباز في الأماكن العامة تقريبًا، ولا تظهر في الشبكات الاجتماعية، ولا يمكن رؤيتها عن طريق الصدفة في الشارع أو في مراكز التسوق.

وربطتها الشائعات لأول مرة باسم فلاديمير بوتين في عام 2008 عندما كانت نائبة مؤيدة للكرملين، لكن تم إغلاق الصحيفة التي تطبع القصة بسرعة.

وبحسب ما ورد، تمتلك السيدة الروسية أسطولًا من سيارات ليموزين مايباخ تحت تصرفها، وشوهدت تحت حراسة أمن مشددة في زيارات لمقهى في موسكو.