أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة شؤون المتدربين، عن فتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات للعام الجاري 1443هـ.

عدد من المجالات ‏التخصصية والعامة

ودعت ” الإدارة ” الراغبين والراغبات للالتحاق بالبرنامج إلى المسارعة في التسجيل، والتأكد من وضع البيانات التي تتناسب والتخصصات المطروحة، والبالغ إجماليها ( 14 ) برنامجًا تطويريًا في عدد من المجالات ‏التخصصية والعامة مثل ( المسار الوظيفي – أساسيات التنقل والأجهزة – أساسيات حماية الحاسوب – أساسيات برنامج الوورد – برمجة الألعاب والتطبيقات – البرمجة باستخدام لغة بايتون – محو الأمية الرقمية).

التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية

ولفتت إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج ‏المتاحة، كما سيحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة ‏والاختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق الرابط التالي:

https://www.tvtc.gov.sa/rayat.html .