أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة شؤون المتدربين، عن فتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات للعام الجاري 1443هـ.
عدد من المجالات التخصصية والعامة
ودعت ” الإدارة ” الراغبين والراغبات للالتحاق بالبرنامج إلى المسارعة في التسجيل، والتأكد من وضع البيانات التي تتناسب والتخصصات المطروحة، والبالغ إجماليها ( 14 ) برنامجًا تطويريًا في عدد من المجالات التخصصية والعامة مثل ( المسار الوظيفي – أساسيات التنقل والأجهزة – أساسيات حماية الحاسوب – أساسيات برنامج الوورد – برمجة الألعاب والتطبيقات – البرمجة باستخدام لغة بايتون – محو الأمية الرقمية).
التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية
ولفتت إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج المتاحة، كما سيحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة والاختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق الرابط التالي:
https://www.tvtc.gov.sa/rayat.html .
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