وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022م، اتفاقية لتنفيذ دراسات تقويمية لجامعة الملك سعود، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

150 برنامجًا:

وشملت الاتفاقية اعتماد ١٥٠ برنامجًا أكاديميًّا منها (110) برامج في مرحلة الدراسات العليا و(40) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس.

كما ستُوقع الهيئة على هامش المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، للمساهمة في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، وتقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولًا إلى تحقيق التطوير والتنافسية العالمية.

رسالة وأهداف:

الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.