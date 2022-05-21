أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، عن مبادرة للموهوبين تتمحور في عقد شراكة أو مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين وموهبة.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مع أولياء أمورهم لأداء مناسك العمرة أمسك: إن ما حققه منتخب الموهوبين؛ يعتبر بكل المعايير منجزًا عالميًّا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة.

الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين:

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين وهدفها تعظيم أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية، لاسيما أنه يوجد في الرئاسة كليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي واللتان تضمان أكثر من ألف طالب من أكثر من (50) دولة من أنحاء العالم.

وأفصح الشيخ السديس عن إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين إلى جانب الإعلان عن مبادرة تعاونية بين الرئاسة والتعليم لتمكن للطلبة من التطوع بأي مجال تحتاجه الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين.

الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين:

وأضاف الشيخ السديس أن الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين مشيرًا لوجود إحدى الطالبات الموهوبات التي قدمت في المعرض الماضي معرض آيسف قدمت فكرة ريبورت لغسيل السجاد، وسيتم الاستفادة من بحثها لتعظيمه والاستفادة منه.

وفد الموهوبات يؤدون العمرة ويسجدون لله شكرًا:

وكان وفد الموهوبات قد انتقلوا من الرحلة العلمية للموهوبات التي صنعت تاريخ والقصة العالمية أمس إلى رحاب المسجد الحرام حيث استضافتهم الرئاسة بتوجيه مباشر من الشيخ عبدالرحمن السديس للصلاة في المسجد الحرام في رحلة إيمانية الروحانية سجدوا شكرًا لله الذي حقق لهم أمنياتهم ودعواتهم.

وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة أدوا مناسك العمرة وجولة في التوسعات الجديدة للمسجد الحرام.

تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين:

وتابع الشيخ السديس قائلاً في معرض كلمته للموهوبين: إن الرئاسة قامت بإيفاد عدد كبير من للخارج للدراسات الأكاديمية بهدف تنمية قدراتهم التعليمية والأكاديمية، فضلًا عن حث الباحثين وطلاب الدراسات العليا على تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين والزوار عبر الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقنة ودعم للمبدعين والمخترعين، وتسجيل مخترعاتهم وتطوير مقترحاتهم وتشجيع الأجيال الناشئة على التحول الرقمي في شتى المجالات من خلال المناهج الدراسية وحصص النشاط الفصلية وتنمية قدراتهم والاهتمام بمبادراتهم.

وقوبلت مبادرة الرئاسة بالتقدير من كل الأوساط الرسمية؛ كون الرحلة الإيمانية للمسجد الحرام أعطتهم قوة روحانية عززت قوة الانتصار العالمي غير المسبوق الذي حققوه للمملكة.

وكالة العلاقات تنظم برنامجًا للموهوبات:

وأعدت وكالة العلاقات العامة، ممثلة في الإدارة العامة للتواصل المؤسسي، برئاسة وكيل الرئيس عادل الأحمدي، برنامجًا متكاملًا لوفد وزارة التعليم والموهوبات لأداء صلاة الجمعة وزيارة مجمع كسوة الكعبة وقاموا بحياكة كسوة الكعبة.. ورافق الوفد قيادات التعليم وأولياء أمورهن.