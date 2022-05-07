أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف الأستاذ محمد بن مصلح الجابري مساعدًا له لشؤون المسجد الحرام بالإنابة.

وحث السديس على بذل قصارى جهده في خدمة المسجد الحرام وقاصديه واحتساب هذه الخدمات عند الله سبحانه وتعالى، والتفاني لتحقيق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في خدمة الحرمين الشريفين.

خدمة بيت الله الحرام:

من جهته أكد الجابري على أنه سيبذل أقصى ما يستطيعه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من معتمرين ومصلين وفق توجيهات ولاة الأمر (حفظهم الله).

الجدير بالذكر أن الجابري سينوب فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد خلال فترة إجازته.