أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس السبت، عن تكليف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتولى توفيق الربيعة في وقت سابق مهام وزير التجارة ثم وزير الصحة وقت تفشي جائحة كورونا في المملكة.

الهيئة الملكية:

وترتبط الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنظيميًّا بمجلس الوزراء، وتتمتع بسلطة عليا على جميع الأعمال والمشاريع الموجودة ضمن نطاق مكة والمشاعر المقدسة، كما تتولى رسم السياسات العامة للنطاق الجغرافي واقتراح الأطر التنظيمية ومراقبة أداء المشاريع والإشراف عليها.