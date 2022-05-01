لايزال الجمهور السعودي يترقب معرفة النتائج التي ستنتهي إليها قضيتا محمد كنو والمغربي عبدالرزاق حمدالله حيث تقدم النصر بشكوى ضد اللاعبَين وضد ناديي الهلال والاتحاد على الترتيب.

القضيتان شغلتا الوسط الرياضي السعودي مؤخرًا وسط تكهنات بتوقع النتائج، قبل الكشف عنها بشكل رسمي.

الناقد الرياضي، خالد البدر الناقد في قناة 24 الرياضية كان ألمح بأن العالمي قد يكون خسر القضيتين، ولكنه أشار إلى إصرار إدارة أصفر العاصمة في إثبات حق ناديها.

كيف يتعامل مسؤولو العالمي ؟

وقال البدر عبر حسابه في “تويتر” : “تعامل المسؤولون في نادي النصر مع القضايا الأخيرة التي أطرافها اتحاد القدم والهلال والاتحاد أسلوب حضاري في التعامل مع القضايا الرياضية”.

وتابع: “قد يخسر النصراويون القضيتين ورغم ذلك مازالوا يواصلون الذهاب حتى أبعد نقطة لأجل الحفاظ على هيبة النظام وتكافؤ الفرص والانتصار لعدالة المنافسة”.

وكان العالمي أعلن يوم 23 نوفمبر الماضي عن فسخ العقد مع اللاعب المغربي حمدالله لأسباب قانونية ومشروعة، ثم انضم اللاعب المغربي لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي كصفقة انتقال حر.

بينما أثار محمد كنو نجم الهلال أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر العالمي بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.