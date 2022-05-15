يبدو أن قرار تمديد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتنتهي في 23 يونيو المقبل بدلًا من 29 مايو الحالي سيكون مفيدًا للاعب محمد كنو على خلفية إيقافه مؤخرًا لمدة 4 أشهر.

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا في الأول من مايو الجاري، يقضي بإيقاف اللاعب 4 أشهر على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده لنادي الهلال في آن واحد، وألزمت الغرفة اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

كيف يستفيد كنو من قرار التمديد ؟

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” يستحق الكابتن كنو المشاركة في كأس العالم، وهذا التمديد سيكون لصالحه”.

وبحسب ما ذكره القانوني الشيخي فإن قرار التمديد سيفيد لاعب الهلال ، لأن فترة ما بين الموسمين تقلصت لوقت أقل، كون الدوري سينتهي في 23 يونيو بدلاً من 29 مايو، مما يعني أن إيقافه بين الموسمين سيكون شهرين وليس 3 أشهر بعد التمديد.