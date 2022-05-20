أعلن الفريق التنفيذي لسباق الإعلام “ميدياثون” عن تمديد فترة استقبال المشاركات والمشروعات النوعية إلى تاريخ 27 مايو 2022 بدلًا من 20 مايو، وذلك تلبية لرغبة عديد من الراغبين في الانضمام للمنافسة من الأفراد والجهات.

الفرق المسجلة:

وقد وصل عدد الفرق المسجلة في البوابة الإلكترونية لسباق الإعلام “ميدياثون” إلى نحو 600 فريق، وبلغ عدد الزوار حوالي 1,5 مليون زائر، وذلك حتى تاريخ إصدار البيان.

وتمثل خطوة تمديد فترة استقبال المشاركات فرصة يقدمها السباق لمن لم يسعفهم الوقت لتقديم مشاركاتهم خلال الفترة الماضية.

ويعد سباق الإعلام “ميدياثون” أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الذي ينفذه بالتعاون مع مجموعة stc، وهو مشروع يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تقديم حلول إبداعية للتحديات الإعلامية، ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للسباق هنا.