كشفت الدكتورة يلينا شيتينينا، أخصائية الغدد الصماء، أن تناول الخضار في حالة الحساسية قد يكون مميتاً.

مخاطر كبيرة:

وأشارت شيتينينا، إلى أن الخضار والأطعمة النيئة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين К، قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المعدة، وفي حالة الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة، بحسب نوفوستي.

وتابعت أنه في حالة الحساسية من البقدونس أو البصل قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص، مشيرة إلى أن عدم تحمل هذه المنتجات، سبباً للامتناع عن تناولها.

تأثير سلبي:

وقالت:”إنه يمكن أن يكون لتناول الخضار بكميات كبيرة تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب البنكرياس وحصى الكلى، ولكن يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم”.