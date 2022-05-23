أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق 3 تنبيهات بسبب العواصف الرملية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة اليوم.

أمن الطرق يحذر أهل الرياض

وكان التنبيه الأول من أمن الطرق لمستخدمي طرق منطقة الرياض في كلٍّ من (الخرج – الدرعية – الدلم – الرياض العاصمة – المزاحمية – القويعية- ضرما – مرات) حيث تشهد المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

تنبيه لسالكي طرق الشرقية

وكان التنبيه الثاني لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (الجبيل- الأحساء – الخفجي- القيصومة- حفر الباطن -النعيرية- قرية العليا ) حيث تشهدُ المنطقة نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت القوات إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنية السلامة للجميع.