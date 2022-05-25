نبّه أمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية من حالة الرياح السطحية والأتربة المثارة المصحوبة التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

توخي الحذر:

وشدد الحساب الرسمي لأمن الطرق بموقع تويتر، على السائقين بالمنطقة الشرقية في كلٍ من (الجبيل- الخُبر- الخفجي- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة)، بتوخي الحيطة والحذر بسبب الرياح السطحية والأتربة المثارة التي يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.