أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من تكون نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة, في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.