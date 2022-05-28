توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والطائف واليمن خاصة المرتفعات اليوم السبت.

هطول أمطار

وكتب “الحصيني” في تغريدة على “تويتر”: “متوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والإمارات وعُمان مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله”.

تشكل سحب ممطرة

وفي ذات السياق، قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات الدكتور عبدالله المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم السبت قد تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الباحة والطائف وربما عسير”.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق الجوف، حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي منه .

وتضمن التقرير في توقعاته أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة.