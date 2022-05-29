أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، تبدأ الساعة ال ١٠ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا.

رياح نشطة على المدينة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة ال ١٠ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .