أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظتي العلا وخيبر ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.