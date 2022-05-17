نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تكون عوالق ترابية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.