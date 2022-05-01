دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على منطقة الرياض.

وأعلن الدفاع المدني ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً .

توقعات طقس اليوم

كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،تبوك، الجوف،الحدود الشمالية،حائل والقصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.