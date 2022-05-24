رفع يوشيهيرو توغاشي مؤلف أنمي هنتر سقف التوقعات لدى جمهور Hunter × Hunter في السعودية بعد إعلانه عن عودة المسلسل الشهير بأربعة أجزاء لتكتمل بذلك السلسلة في 10 أجزاء.

وقد تسبب توغاشي في ضجة كبيرة وتصدر الترند في اليابان بعد ظهور حساب على تويتر يعتقد بأنه يعود له حيث كتب في تغريدة مقتضبة عبارة ” تبقت ٤ فصول ” . وفي البداية لم يتم التأكد من صحة انتساب الحساب لتوغاشي إلا أنه في وقت لاحق انضم عدد من منسوبي شركة مانجا للتغريدة ليؤكدوا المعلومة.

معلومات حول هنتر

يذكر أن Hunter × Hunter هو مسلسل تلفزيوني من الرسوم المتحركة تم بثه من عام 2011 إلى عام 2014 على مدار 6 أجزاء. تبدأ القصة بصبي صغير اسمه غون فريكس، يكتشف ذات يوم أن الأب الذي كان يعتقد أنه ميت، هو في الواقع على قيد الحياة وبصحة جيدة. بعد ذلك يعلم أن والده، جينج، هو صياد أسطوري، فيسعى إلى أن يثبت أنه عضو النخبة في الإنسانية. وعلى الرغم من حقيقة أن جينج ترك ابنه مع أقاربه من أجل تحقيق أحلامه الخاصة، إلا أن غون مصمم على اتباع خطى والده واجتياز “امتحان الصياد” الصارم، وفي النهاية يجد والده ليصبح صيادًا مثله.

الأجزاء السابقة من Hunter

عرض من المسلسل 6 أجزاء بعدد مختلف من الحلقات على النحو التالي: