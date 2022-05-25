توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

حركة الرياح:

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.