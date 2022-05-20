توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن تكون فرص الغبار خلال الأسبوع المقبل أقل مما كانت عليه الأسبوع الماضي.

وقال العصيمي : فرص الغبار في المنخفض القادم مساء الأحد ويوم الاثنين أقل بشكل واضح من موجة الغبار الأخيرة بإذن الله لا يتوقع موجات غبارية جدارية كثيفة كالتي حدثت الأسبوع الماضي.

وتابع : الغبار المتوقع غالبًا سيكون على شكل عوالق ترابية نتيجة نشاط الرياح سواء الشام أو العراق أو الجزيرة العربية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.