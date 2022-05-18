توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً على الخليج ومناطق المملكة.

أجواء حارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: متوقع على المملكة والخليج أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً، ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على أجزاء من الغربية وحائل والقصيم والحدود السعودية القطرية الإماراتية.

ولفت إلى وجود غبار على أقصى جنوب غرب الرياض وشرق الجنوبية الغربية وعوائق ترابية خفيفة على أجزاء من مناطق المملكة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.