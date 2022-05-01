توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل أجواء صافية أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه لا وجود لموجات غبار الاثنين والثلاثاء، أول وثاني أيام العيد لا في الرياض ولا الشرقية ولا القصيم ولا المدينة”.

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ أن تتشكل سحب بين حائل والمدينة المنورة مساء الأربعاء قد تأتي معها رياح هابطة.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.