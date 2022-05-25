توقع مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس، حمزة كومي، ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق السعودية، خلال الأيام القادمة.

فيديو | مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس حمزة كومي: توقعات بارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/UmHYQiZKGr

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون الحرارة أعلى من معدلاتها على معظم المناطق بحوالي درجة مئوية، وفي بعض المناطق بدرجة ونصف.

توقعات الأرصاد للطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.