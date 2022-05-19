من المتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في أعقاب قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.

قرار البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي قرر في اجتماعه الخميس رفع سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع بنسبة تقارب 20 % بعد قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% الشهر الماضي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على كافة الأصعدة.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقرًا عند 15.64 جنيه تقريبًا على مدى عام لكنه قفز إلى 18.45 جنيه بعد قرار المركزي وظل محافظًا على نفس المستوى قبل إجازة عيد الفطر.

وبعد إجازة عيد الفطر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل اليوم الخميس 18.23جنيه في البنوك الرسمية بالرغم من حالة الارتفاع التي شهدها مؤخرًا.

تداعيات اقتصادية عالمية

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه النشاط الاقتصادي على مستوى العالم من تباطؤ بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من عقوبات تجارية على موسكو ما أثر على عمليات توريد المنتجات الأساسية كالنفط والحبوب الغذائية في مقدمتها القمح الروسي.