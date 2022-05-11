توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس يوم الأربعاء، لافتًا إلى وجود أمطار خفيفة على المرتفعات ورياح متوسطة على عدة مناطق.

أمطار وبرد:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه حسب مراصد الطقس متوقع -إن شاء الله – اليوم الأربعاء 10 شوال، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، كما يتوقع حبات برد على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة واليمن.

كما أشار الحصيني، إلى وجود رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار على أجزاء من الشرقية والغربية خاصة شمالها ووسطها ونواحي أجزاء واسعة من الإمارات.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.