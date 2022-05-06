توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتكون السحب الممطرة على بعض مناطق المملكة.

تفاصيل الحالة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه حسب مراصد الطقس فإنه متوقع أن تتشكل السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

طقس 24 ساعة:

وتابع أن الحالة المتوقعة مستمرة خلال 24 ساعة القادمة، بداية من اليوم الجمعة حتى صباح غد السبت، مؤكدًا أن بعض السحب تكون ممطرة ومحملة بأمطار من خفيفة لمتوسطة، وأنها قد تكون غزيرة شرق المرتفعات الجنوبية مع رياح مغبرة.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.